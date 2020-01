Gazzetta – I giocatori hanno fatto un patto con Gattuso in vista della Coppa Italia

Il report della società ha annunciato la fine del ritiro (clicca qui per il report): come riporta un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, ieri sera i giocatori avevano chiesto di andare in ritiro, ma stamattina, dopo un confronto acceso tra la squadra e Gattuso, in cui sono stati analizzati i motivi della sconfitta di ieri, il mister calabrese ha lasciato il via libera e tutti i giocatori sono tornati a casa. Domani ci sarà l’allenamento mattutino di rifinitura in vista di Napoli-Lazio e lunedì sera i giocatori dormiranno nel centro sportivo per restare concentrati sulla Coppa Italia, ultimo appiglio della stagione.