Appena terminata la sfida delle 18 tra Genoa e Roma: successo dei giallorossi

Da pochi minuti è terminata la gara delle 18 tra Genoa e Roma con il successo dei giallo-rossi che sono riusciti ad espugnare il Ferraris di Genova. A regalare il successo a Fonseca ci hanno pensato principalmente Under, Spinazzola e Dzeko. Nello specifico: il primo ha realizzato il gol dello 0-1 grazie ad un tentativo di cross che non ha trovato deviazioni creando, quindi, una traiettoria inaspettata ed imprendibile per Perin. Il secondo ha procurato il gol dello 0-2 con un cross che è stato deviato nella propria porta da Biraschi rendendolo autore di uno sfortunato autogol mentre il bosniaco ha siglato al 74esimo la rete finale dell’1-3 chiudendo il match nel momento in cui i liguri stavano spingendo di più e sfruttando un’indecisione tra Perin e Romero.

Per i padroni di casa, invece, l’unica rete è stata quella di Pandev che ha sfruttato un grande lancio a scavalcare la difesa di Schone ma soprattutto l’indecisione di Pau Lopez in uscita. I giallo-blu hanno provato a trovare il pareggio con insistenza nel secondo tempo, prima della rete di Dzeko dell’1-3 finale, ma senza successo concedendosi, anzi, un’ingenuità che sommata alla sfortuna delle altre due reti subite, lascia l’amaro in bocca ai propri tifosi.