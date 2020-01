Tuttosport – Politano-Llorente, ADL ci riprova per il nerazzurro: lo scambio è possibile. Il motivo

Lo scambio Politano-Spinazzola non si farà. L’idea nata giorni fa fra Inter e Roma, non andrà in porto. Una volta mancato l’accordo, il Napoli di De Laurentiis ci riproverà per l’esterno nerazzurro, proponendo uno scambio con Llorente (idea nata settimane fa). L’affare potrebbe tornare di moda anche perché il Chelsea ha bloccato la cessione di Olivier Giroud, attaccante accostato all’Inter. I ds Giuntoli e Ausilio, per questo motivo sono tornati a sentirsi: la trattativa potrebbe sbloccarsi.

La mancata trattativa con Politano ha fatto infuriare non poco la Roma, che ormai riteneva concluso l’affare. Lo riporta Raffaele Auriemma, nell’edizione odierna di Tuttosport.