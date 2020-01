San Paolo – Questione Curve, a vuoto le richieste degli Ultras: la situazione

Il Napoli è da tempo che non riceve l’affetto dei propri tifosi al San Paolo: le curve sono in protesta per contestare il regolamento d’uso dell’impianto. Il disertamento, purtroppo, continuerà. Il Mattino, edizione odierna, spiega come sono andati a vuoto i tentativi di ottenere un’area di tolleranza all’interno delle curve:

“Il GOS, Gruppo Operativo Speciale, della polizia non ha affrontato nemmeno la questione”.

Sul quotidiano – si legge:

“Il regolamento è stato definito da leggi, e quest’ultime non possono essere modificate. Il decreto ministeriale del 6 giugno 2005, il ticketing, definisce le modalità di emissione e vendita dei tagliando in modo chiaro:

I titoli d’accesso sono numerati, nominali e indicano il posto (art. 2 comma 3). L’art. 6 del Decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi, emesso dopo la morte dell’ispettore Raciti (avvenuta a febbraio 2007), inoltre, ha sancito che tutti i posti a sedere devono essere numerati. In ragione di questi due elementi normativi allo stato e non ci sono margini per venire incontro alle richieste dei tifosi”.

Il San Paolo, ancora una volta, sarà privo delle proprie curve.