Napoli, situazione infortunati: il punto

Continua la situazione infortuni in casa Napoli. Nelle ultime settimane ,infatti, Gennaro Gattuso ha dovuto fare i conti soprattutto con gli infortunati, che non solo hanno limitato la rosa ma hanno anche costretto il tecnico a schierare giocatori fuori ruolo.

Ad oggi gli infortunati sono ancora 3. In difesa mancano ancora Kalidou Koulibaly (nelle ultime ore ricercato dal PSG) e Nikola Maksimovic, i due difensori centrali potrebbero ritornare per la Juventus, ma per ora continuano a fare lavoro differenziato. Continua in attacco il recupero di Dries Mertens, il belga fuori da circa 9 giorni, sembra aver recuperato dopo l’infortunio di inizio 2020. Il belga, molto probabilmente, partirà dalla panchina per il match di Coppa Italia con la Lazio, e magari potrà anche giocare uno spezzone di gara.