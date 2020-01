Gennaro Gattuso, oltre al momento negativo che si porta dietro da mesi la squadra, deve affrontare anche il problema infortunati: per la Fiorentina dovrà fare ancora a meno di Maksimovic, Koulibaly e Mertens. I due difensori non riusciranno ad esserci nemmeno per la Lazio in Coppa Italia, a differenza di Dries che potrebbe andare in panchina. L’obiettivo è recuperarli pienamente in vista del match contro la Juventus. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.