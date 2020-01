UFFICIALE – I convocati per la Fiorentina: dentro Lobotka, la decisione su Koulibaly e Mertens

Il Napoli ha da poco terminato l’ultimo allenamento prima dell’importante sfida contro la Fiorentina in programma domani sera allo stadio San Paolo.

Nonostante gli ultimi tentativi, il difensore centrale Kalidou Koulibaly non sarà della sfida. Ecco il report della sessione e la lista dei convocati:

“La squadra ha svolto una prima fase sul campo 1 di attivazione con circuito di attrezzi.

Successivamente torello con la rosa distribuita in due gruppi.

A seguire, sul campo 2, partitina a campo ridotto e chiusura con lavoro tecnico tattico.

Mertens ha svolto allenamento differenziato prima in palestra e poi sul campo 3.Terapie e palestra per Maksimovic e Koulibaly.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Tonelli, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Younes“.