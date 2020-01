UFFICIALE – Report da Castel Volturno: fiducia per Meret, le ultime su Mertens e Koulibaly!

Il Napoli di Gattuso ha appena terminato la sessione mattutina al centro sportivo di Castel Volturno. Di seguito il report ufficiale del club partenopeo, con particolare attenzione agli eventuali recuperi degli infortunati:

“La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione.

Successivamente esercizi di posizionamento tattico e percorsi tecnici.

A seguire lavoro finalizzato alla velocità e chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie per Maksimovic.

Lavoro personalizzato per Mertens, Ghoulam e Koulibaly

Meret ha fatto terapie e lavoro in campo“.