Milik: “Aspetto Mertens. Nuovo modulo impegnativo ma vogliamo fare un regalo ai tifosi; col Barça vogliamo il San Paolo. Vi dico la mia su Lobotka”

Appena terminata l’intervista di Radio Kiss Kiss Napoli al bomber polacco Arkasiusz Milik, autore di una buona prima parte di stagione, conclusasi con 10 reti in 13 presenze tra Serie A e Champions League:

“Partita con il Barcellona? Per queste partite si aspetta sempre tanto. Loro sono fortissimi, abbiamo rispetto nei loro confronti ma sappiamo di poterci provare soprattutto perchè confido nel supporto del San Paolo nella sfida d’andata. Vogliamo passare il turno, ma sappiamo che sarà difficile”.

“Gaetano in prestito? E’ un giovane di qualità, è cresciuto tantissimo allenandosi con noi quest’anno. E’ il momento di fare un piccolo passo indietro andando alla Cremonese, per farne due in avanti”.

“Demme e Lobotka? Sicuramente ci daranno una mano, ma non so ancora bene come giocano. Ci siamo allenati solo un paio di volte insieme, non potrei mai sbilanciarmi”

“Messaggio a Zaniolo? Me lo sentivo di dire, ci sono passato io ben due volte e so benissimo quanto sia brutta la riabilitazione. Gli auguro di andare all’Europeo, ma non credo ce la farà con i tempi”.

“Sono molto fiducioso nel recupero di tutti gli infortunati. Abbiamo bisogno di gente come Mertens, Koulibaly e Maksimovic che negli anni hanno fatto grande il nome di questa squadra”.

“Obiettivo Coppa Italia? Sicuramente è più facile che vincere la Champions. Dobbiamo portare un titolo in questa città quest’anno e faremo tutto il possibile”

“Fiorentina, Lazio e Juve? Non mi interessano molto i nomi, dobbiamo solo pedalare e fare i tre punti”.

“I miei numeri? Sono felice delle statistiche, ma non è sufficiente. Non mi interessa molto dei miei goal se alla fine restiamo nelle zone basse della classifica. Abbiamo bisogno dei tre punti e cominciamo con la sfida di sabato”

“Abbiamo cambiato modulo, nel 4-3-3 ci sono movimenti completamente diversi e ci vuole un pò di tempo per capirli tutti. In difesa abbiamo già iniziato a memorizzare con buone uscite dal basso, noi in avanti ci metteremo un pò di più”.