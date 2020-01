Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Gennaro Gattuso sta pensando di fare un cambio in retroguardia. Il preferito del mister è David Ospina, come da lui confermato, in quanto riesce a giocare con i piedi. Caratteristica che manca invece ad Alex Meret e questo potrebbe comportare, già dalla gara con la Fiorentina, il definitivo cambio della retroguardia.