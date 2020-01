Stanislav Lobotka è uno degli ultimi arrivati in casa Napoli. E come ogni calciatore quando si cambia squadra è tempo di bilanci. Cosi il centrocampista slovacco ha ringraziato, tramite Instagram, la sua vecchia squadra e poi ha esordito: “Adesso ho firmato per uno dei più grandi club d’Europa. Un passo importante per la mia carriera. Sono onorato di far parte della Ssc Napoli”.