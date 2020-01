Sky – Napoli, tre cessioni. Se dovesse partire Ghoulam pronte due alternative

Il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, ha rivelato alcune notizie inerenti al mercato del Napoli:

“Dopo Lobotka e Demme per il Napoli c’è una fase di stand by. Saranno ceduti Tonelli, su cui è forte la Sampdoria, Younes, sul quale c’è il Torino e Gaetano andrà in prestito alla Cremonese. Se Ghoulam dovesse partire (su di lui c’è un interesse del Marsiglia) il Napoli ha già pronte due alternative: si tratta di Tsimikas dell’Olympiakos e Masuaku del West Ham, ma solo se l’algerino dovesse essere ceduto“.