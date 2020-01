La Gazzetta attacca Gattuso: “Caso Ancelotti? La colpa è sua, non dei giornalisti! Sulle parole dette…”

Poco più di un mese di Napoli ed è già polemica. Ce l’ ha coi giornalisti, ovviamente, Rino Gattuso. Non ha gradito le considerazioni fatte su alcune sue dichiarazioni rilasciate nella sala stampa dell’ Olimpico, dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio. Quella sera, l’ allenatore napoletano disse: «Il Napoli deve ritornare a essere pensante, così come lo è stato fino a due anni fa». Ebbene, non c’ è stato bisogno di riflettere, il riferimento al lavoro di Carlo Ancelotti è stato parecchio chiaro. La sua sarà stata una considerazione e non una critica, certamente. Ma le sue valutazioni tecniche hanno riguardato il periodo del suo predecessore e amico.

Ieri sera, Gattuso s’ è presentato nella sala stampa del San Paolo abbastanza contrariato. Di certo, non per il risultato, quello gli è stato favorevole, nonostante una prestazione non esaltante: ci sono voluti due rigori per battere il Perugia. Quel volto cupo ha racchiuso la sua amarezza provocata, secondo lui, da quanto pubblicato dai giornali. «Prima di fare domande, volevo dire due cose altrimenti inizio a rispondere solo sì o no», ha detto rivolto ai cronisti. «I giochini non mi piacciono. L’ altro giorno ho detto che abbiamo toccato il fondo, abbiamo, non che Ancelotti ha toccato il fondo. Non l’ ho tirato in ballo, Ancelotti per me è un padre calcistico. Ho detto che abbiamo cambiato metodologie, giochiamo diversamente, non l’ ho offeso, mentre voi scrivete che l’ ho massacrato. Così non va bene, diversamente anche io vi mancherò di rispetto».

Ma come, lui ha parlato di squadra che non pensava da due anni e adesso è lì a fare il sermone ai giornalisti? Eh no, così non va bene, le parole bisogna saperle misurare per chiedere la correttezza nel riportarle. «Non facciamo gli amici degli amici, Carlo ha i suoi amici, ma ce li ho anche io, non facciamo cose per creare malumore, pensiamo al bene del Napoli e non ai giochini». A patto che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, anche quando si sbaglia.

Fonte: Gazzetta dello Sport