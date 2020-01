Napoli-Perugia – Fine primo tempo, parla Di Lorenzo: “Ospina grande parata! Buon primo tempo, non dobbiamo fermarci”

Terminato il primo tempo di Napoli-Perugia, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: gli azzurri sono in vantaggio per 2 reti a 0 (doppietta su rigore di Insigne), con Ospina che salva il risultato allo scadere parando il rigore a Iemmello. Giovanni Di Lorenzo, prima di rientrare negli spogliatoi, ha parlato ai microfoni della Rai:

Primo tempo che vi dà tranquillità psicologica, avete giocato bene trovano anche due gol. Vi ha sbloccato.

“Abbiamo giocato bene, ma non dobbiamo fermarci. Partite facile non ci sono, abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Manca il secondo tempo per fare ancora meglio”.

Proteste nel finale sul rigore.

“Dal campo non sembrava fosse rigore. L’arbitro ha deciso così e va bene. Ospina ha fatto una grande parata, siamo contenti e ora dobbiamo affrontare il secondo tempo nel migliore di modi”.