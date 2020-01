LIVE – Napoli in vantaggio: Insigne sblocca su calcio di rigore!

Calcio di rigore per gli azzurri conquistato da Lozano, che dopo uno scambio con Llorente è stato abbattuto in area. Sul dischetto si presenta Insigne, che spazza il portiere umbro e porta i partenopei in vantaggio. Per il capitano partenopeo, questo è il primo goal siglato in casa in questa stagione. Gli azzurri avevano avuto due occasioni con lo stesso Insigne e con Manolas, ma i due azzurri sono stati troppo imprecisi. Comunque, il Napoli ha preso in mano le redini della partita e fa girare il pallone, constringendo gli umbri a restare nella loro metà campo.