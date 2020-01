E’ iniziato il secondo tempo al San Paolo: le squadre sono tornate in campo con gli stessi 22 in campo, quindi nessun cambio per Gattuso e Cosmi; nel secondo tempo, gli azzurri dovranno difendere e consolidare il vantaggio, mentre gli umbri dovranno sbilanciarsi per trovare il pareggio. Possibile debutto per Demme nel secondo tempo.