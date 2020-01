Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha completato tutti gli slot per la lista della Serie A e per questo motivo c’è bisogno di fare spazio per rendere convocabile Stanislav Lobotka.

Gli indiziati sono quattro: Tonelli, Younes che sono in partenza. Ma anche Malcuit per infortunio o Llorente che non rientra nelle grazie di Gattuso.