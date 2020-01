Fine primo tempo – Napoli in vantaggio sul Perugia: ottimo primo tempo per gli azzurri

Al termine del primo tempo, il Napoli vince sul Perugia per 2-0: dopo i primi dieci minuti, dove le squadre si studiavano, i partenopei hanno preso in mano il pallino del gioco e hanno creato diverse potenziali occasioni da goal, con Lozano e Manolas, ma al 26esimo minuto arriva la svolta: dopo un fallo su Lozano viene assegnato un calcio di rigore agli azzurri, che Insigne trasforma spiazzando il portiere umbro; dopo due tiri ribattuti a Lozano, in palla oggi, sugli sviluppi di un calcio di punizione Iemmello tocca con la mano il pallone e, dopo un controllo al Var, l’arbitro assegna il rigore: sul dischetto si ripresenta Insigne, che sigla la sua personale doppietta e fa pace con i tifosi. Brivido finale al termine del primo tempo, quando l’arbitro punisce una respinta di Hysaj con il braccio largo su un cross assegnando un rigore per gli umbri, ma Ospina si riscatta dall’errore di sabato e para il rigore a Iemmello, permettendo agli azzurri di mantenere la porta inviolata. Negli azzurri, è da segnalare la prestazione dei due esterni, Lozano ed Insigne, che stanno creando diversi problemi sulle fasce, mentre Llorente non riesce ad entrare in partita, dimostrando una condizione fisica e mentale insufficiente: per lui solo qualche sponda di testa, ma per il resto non si è notato in campo.