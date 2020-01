Piove sul bagnato per la Roma contro la Juventus: i giallo-rossi, in svantaggio per 0-2 contro la Juventus hanno dovuto subire anche il grave infortunio di un giocatore importante come Zaniolo che al minuto 36 ha dovuto lasciare il campo ad Under. Problemi al ginocchio per lui, si aspettano le prossime ore per avere maggiori chiarimenti sulle sue condizioni.