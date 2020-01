Da pochissimi minuti è terminato il primo tempo tra Roma e Juventus che ha visto momentaneamente trionfare i bianconeri che già nei primi dieci minuti siglano un 1-2 micidiale per la squadra capitolina. A siglare il vantaggio è Demiral al terzo minuto mentre al raddoppio ci pensa Cristiano Ronaldo su rigore. Infortunio grave per Zaniolo tra le fila della Roma e per Demiral tra quelle bianconere.