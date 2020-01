GAZZETTA – Staffetta in porta: Ospina aiuterà nel palleggio

Alex Meret ha avuto una contusione al fianco sinistro e non è tra i convocati per la gara contro la Lazio. Il portiere si è allenato troppo poco e magari tornerà in campo direttamente sabato prossimo contro la Fiorentina.

È questa la motivazione principale dell’esclusione di Meret. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le parole di Gattuso in conferenza sottolineano per lui l’importanza di avere un portiere che sappia giocare con i piedi: “Il calcio non è più come una volta. Il portiere deve giocare con la squadra perchè ti permette la superiorità numerica. Contro l’Inter ci abbiamo provato ed in un occasione abbiamo regalato loro un angolo“.

Che Ospina possa aiutare la squadra in questo senso?