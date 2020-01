A Roma sarà sfida tra Immobile e Manolas. Il capocannoniere contro uno dei centrali più forti della Serie A.

Un derby in quanto il difensore del Napoli è un ex Roma e, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, ha saputo sempre tenere a bada il centravanti della Lazio negli ultimi scontri.

Ma ora è una partita a sè con il greco chiamato a fare reparto da solo ed affiancato da Di Lorenzo fuori ruolo contro un Immobile devastante.