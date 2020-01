Diego Demme è del Napoli. Il nuovo calciatore azzurro ha salutato il Lipsia, sua ex squadra, con un post su Instagram: “Anni e momenti indimenticabili. Dalla terza categoria agli ottavi di Champions League. Voglio ringraziare tutti per il supporto, sarete sempre una parte di me. Ora il mio viaggio continua. Grazie per tutto da Diego”.