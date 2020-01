Dalla Spagna – Barcellona in ansia per Suarez: a rischio la sfida col Napoli

Duro colpo per il Barcellona, che rischia di perdere per lungo tempo uno dei top player del super attacco blaugrana. Si è fatto male, probabilmente in maniera grave, l’uruguaiano Luis Suarez, che rischia infatti un lungo stop. A riportarlo è l’edizione mattutina di Sky Sport, che fa seguito alle notizie provenienti dai media catalani (Sport).

E’ molto probabile, secondo quanto trapela, che l’ex Liverpool dovrà ricorrere ad un nuovo intervento chirurgico, 8 mesi dopo il precedente, e saltare sicuramente anche l’ottavo di finale di Champions col Napoli…