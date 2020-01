Gazzetta: “Multe, è ancora guerra! Sei azzurri rifiutano l’arbitrato”

Ricordate l’ ammutinamento del 5 novembre, della squadra che si rifiutò di andare in ritiro? Aurelio De Laurentiis si espresse in un comunicato il giorno successivo e non ha mai fatto un passo indietro: vuole imporre pesanti multe ai giocatori e minaccia pure azioni legali per danni di immagine, rivalendosi proprio sui contratti che riguardano questi diritti, che ogni giocatore del Napoli ha sottoscritto.

Le multe richieste dal club ammontano complessivamente a quasi 2,5 milioni ed è stata avviata la procedura degli arbitrati, uno per ognuno dei 24 giocatori. Il Napoli ha nominato come proprio arbitro per i 24 collegi da formare il giuslavorista Bruno Piacci, i giocatori hanno nominato diversi altri esperti come arbitri, ma è clamorosa l’ istanza di ricusazione, fatta attraverso i propri legali, da parte di almeno sei giocatori del Napoli.

In ordine alfabetico: Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski. Questi hanno chiesto al Tribunale di Napoli la sostituzione di Piacci, in quanto partecipando in 24 diversi arbitrati (25 col precedente di Higuain), nominati dalla stessa parte (il Napoli) perderebbe la sua figura indipendente di “super partes”. Ancora il Tribunale non si è espresso e questo allunga ulteriormente i tempi di una situazione che resterà “pendente” almeno per un altro paio di mesi. Tra l’ altro comunque i due arbitri di ogni singolo collegio hanno rifiutato le proposte altrui per la nomina del presidente, confermando un dialogo nullo fra giocatori e società e una battaglia che sarà lunga e dannosa per tutti. Ora servirà che il Tribunale di Napoli (per 16 arbitrati, quelli sopra i 50 mila euro) e quello di Roma (per gli altri 8, sotto i 50 mila) si esprima sulla richiesta di ricusazione e nomini comunque i presidenti di ogni collegio. Una vicenda burocratica complessa che forse poteva essere evitata, se fra le parti fosse emersa una volontà di transare chiudendo una brutta pagina.

Fonte: Gazzetta dello Sport