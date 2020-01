SPECIALE CALCIOMERCATO: Percentuali e news in tempo reale su tutte le trattative del Napoli!

Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare al neo-allenatore Gennaro Gattuso i rinforzi necessari a risalire la china in campionato e puntare a recuperare terreno sulle prime 4 della classe. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle news relative alle trattative del mercato invernale che coinvolgono il club partenopeo!

10.30 È arrivato a Villa Stuart Diego Demme per sostenere le visite mediche di rito con il Napoli. A breve potrebbe esderci firma sul contratto alla Filmauro e relativa ufficialità

10.15 Per la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha contattato anche il Galatasaray per Jean Michal Serì. Il calciatore è l’alternativa a Lobotka.

10.00 Secondo La Repubblica, il Real Madrid sta pensando di prendere Fabian Ruiz da gennaio per anticipare la concorrenza che potrebbe esserci a giugno. Il Napoli chiede non meno di 80 milioni di euro.

9.20 Lobotka-Napoli potrebbe essere oggi il giorno della svolta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Celta Vigo oggi accetterà l’offerta del Napoli e farà partire il suo centrocampista. Gli azzurri si sono spinti fino a 25 milioni di euro: il doppio colpo è vicino.

8.30 Confermato in prima pagina dal Corriere dello Sport: oggi è il giorno delle visite mediche e poi Diego Demme, centrocampista del Lipsia, sarà ufficialmente un calciatore del Napoli