Secondo quanto rivelato dagli ultimi aggiornamenti da parte di Sky Sport, Gennaro Gattuso, in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio, riproporrà Di Lorenzo come centrale di difesa affianco a Manolas, mentre sulla destra sarà confermato anche Elseid Hysaj. Rimangono ancora indisponibili Koulibaly e Maksimovic, dei quali non si conoscono ancora i tempi di recupero