Allan a KKN: “Demme, ti aspetto. Rivoglio le curve, Messi? Solo la Lazio. Voglio regalare una gioia ai tifosi!”

Il centrocampista azzurro ha concluso in questo momento la lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Partita con l’Inter? E’ stata diversa da quelle con Parma e Sassuolo. Siamo in un momento particolare e lo sappiamo tutti benissimo, ma abbiamo voglia di rialzarci e ricominciare a fare bene come prima. Con i nerazzurri non è stata una prestazione da buttare, abbiamo creato tanto”.

“Scossa? Voi non assistete ai nostri allenamenti, ma stiamo lavorando veramente tantissimo e con l’entusiasmo di riportare il Napoli ai suoi livelli. Questa classifica non ci riguarda, non meritiamo di stare in queste posizioni. Ora più che mai siamo carichi sia nel gruppo che con lo staff, fatto di persone fantastiche, e vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato, piano piano”.

“Nuovi centrocampisti? Speriamo che le visite di Demme vadano bene. La società fa acquisti intelligenti seguendo le direttive che gli da il mister. Siamo felici di avere nuova qualità in campo”.

“Lazio? Squadra in forma e bella tosta, ma noi andiamo lì per vincere facendo la nostra partita. Non sappiamo se rientreremo nei primi quattro posti, vogliamo solo ricominciare a vincere volta per volta”.

“Tacchetti giusti? Li abbiamo tutti molto alti, gli scivoloni in campo possono capitare”.

“Perugia in Coppa Italia? Abbiamo bisogno di centrare un obiettivo, tra l’altro la competizione non è lunghissima, perciò fattibile. Dobbiamo regalare una gioia ai nostri tifosi”.

“Ritrovare il San Paolo? Con l’Inter c’era già più gente, i tifosi però sono troppo importanti per noi e spero si risolva questo problema quanto prima”.

“Doppia sfida con il Barcellona? In campo siamo undici contro undici. Loro hanno i migliori calciatori al mondo, ma noi sappiamo come giocarcela. Non penso a come marcare Messi, penso solo alla Lazio”.