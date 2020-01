Definito l’affare Demme, il Napoli da un’accelerata anche alla trattativa per Lobotka. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha alzato l’offerta per il centrocampista del Celta Vigo a 21 milioni di euro e sembra possa bastare per arrivare alla fumata bianca. Ora si attende solo l’ok definitivo del club spagnolo, per chiudere l’affare.

Il giocatore ha accettato le condizioni di De Laurentiis: cinque anni di contratto a 1,8 milioni di euro.