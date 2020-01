MARCA – Un ostacolo blocca la chiusura della trattativa Lobotka: la situazione

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sull’affare Napoli-Lobotka.

Secondo quanto riporta il quotidiano Marca, il principale nodo che ancora non porta alla chiusura della trattativa, sarebbe la percentuale che il Nordsjaellend (ex club del giocatore) percepirebbe dall’eventuale rivendita del giocatore. Sarebbe il 25% della somma che il Celta Vigo percepirebbe dal Napoli. Dunque, se l’affare si chiuderebbe a 25 milioni di euro, il club danese ne percepirebbe 5.

Per il club spagnolo si tratta di una cifra alta, per questo motivo spingono per un’alta pretesa economica verso il Napoli.