Clamoroso Pedullà: “Demme-Lobotka, pronto il doppio colpo”

Alfredo Pedullà ha rilasciato attraverso il proprio account Twitter un importante aggiornamento di mercato riguardante il Napoli, la società di Aurelio De Laurentiis sarebbe infatti pronta a chiudere un doppio colpo: Diego Demme dal Lipsia e Stanislav Lobotka dal Celta Vigo.

Nessun piano B insomma, la linea mediana necessita di essere rimpolpata in maniera cospicua, motivo per cui le due trattative in questione dovrebbero essere finalizzate in maniera complementare.

12/13 milioni per il centrocampista di origini napoletane, 18/20 per il cecoslovacco, queste le cifre secondo il noto esperto di mercato.