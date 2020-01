Ultim’ora Sky – Amrabat detta le leggi: il calciatore non è d’accordo con il contratto, i dettagli

In queste ore il ds Giuntoli si trova a Milano e pare sia finito l’incontro con l’entourage di Amrabat. È proprio Sky a fornire importanti informazioni riguardo la trattativa per il centrocampista del Verona: “Finito l’incontro con gli agenti di Amrabat. Il nodo sono gli anni di contratto: il Napoli offre 5 anni di contratto mentre il ragazzo ne vuole 4. Il giocatore ora deciderà con i suoi agenti perchè vuole un anno in meno di contratto con clausola rescissoria mentre la società azzurra non vuole inserirla in questa fase della contrattazione“.