Amrabat-Napoli, ci siamo! Fissato l’incontro nelle prossime ore: i dettagli

Amrabat-Napoli, la società azzurra vuole chiudere nelle prossime ore. Il centrocampista dell’Hellas Verona, viste le sue ottime prestazioni dall’inizio del campionato, è da tempo sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Oggi, a Milano, ci sarà un incontro fra i suoi agenti e il ds azzurro. Il Napoli ha già l’accordo col Verona per il doppio colpo Amrabat-Rrahmani, operazione da 35 milioni di euro, ora cerca l’accordo con il calciatore marocchino.

Nelle ultime ore, però, si è inserita anche l’Inter: i nerazzurri interessati già nelle ultime settimane, hanno cercato di inserirsi con del pressing sugli agenti del centrocampista proprio in queste ore. Amrabat, al momento, non si muove da Verona. Quindi, in entrambi i casi, è un’operazione in vista di giugno. Anche perchè formalmente Amrabat non può indossare tre maglie in una singola stagione dopo Brugges e Hellas. Lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio sul sito personale gianlucadimarzio.com.