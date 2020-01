Lobotka sempre più vicino: altro segnale inequivocabile

L’ormai chiacchieratissimo, in orbita Napoli, Lobotka sembra sempre più indirizzato a vestire la maglia del Napoli. Spunta infatti, poco prima del match del Celta Vigo, un indizio non da poco: la squadra spagnola ha deciso di non far sedere nemmeno in panchina il proprio centrocampista.

Come conferma anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo slovacco è con la testa sulla squadra partenopea e da domani riprenderanno le trattative per portare a buon fine il trasferimento. Gli agenti, infatti resteranno a Napoli in attesa che l’intesa tra le parti sia totale.