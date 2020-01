Calciomercato.it – E’ stato Lobotka a chiedere di non giocare: le ultime sul trasferimento in azzurro

Il portale Calciomercato.it svela nuovi retroscena sull’assenza di Lobotka sia in campo che sulla panchina durante il match del Celta Vigo di questa sera. Secondo il sito milanese, il calciatore avrebbe chiesto di non giocare proprio a causa della trattativa in corso con il Napoli.

Domani riprenderanno i contatti tra il club spagnolo ed il Napoli e dopo la decisione del giocatore di non scendere in campo oggi, potrebbe esserci uno sconto da parte del Celta Vigo sulla richiesta iniziale di 25 milioni di euro e quindi potrebbe definitivamente sbloccarsi la situazione.