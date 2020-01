Alvino a Radio Kiss Kiss: “Lobotka operazione non semplice. Vi dico la mia sull’involuzione di Fabian”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il collega Carlo Alvino ha detto la sua sulle ultime notizie relative al Napoli sia riguardo il mercato che l’andamento di alcuni protagonisti azzurri in questa stagione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione circa il suo intervento:

“Lobotka non è un’operazione semplice, ogni giorno che passa è un giorno in meno per Gattuso di allenarlo ed un giocatore in quella zona di campo serve assolutamente. Uno dei giocatori che sembrano essere la cartina di tornasole del Napoli degli ultimi mesi del è Fabian Ruiz. Sta attraversando un periodo grigio ma l’involuzione fino ad ora è stata del Napoli non del giocatore. Non mettiamo in dubbio le sue capacità. Le voci insistenti del Real Madrid e del Barcellona poi non aiutano: hanno influito perché il centrocampista non è un robot”.