Gazzetta – “Si continua a trattare il rinnovo di Milik: questa la situazione”

Arek Milik vuole rimanere a Napoli, e per molto tempo ancora.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il polacco rientra nei progetti tecnici di Gattuso e dunque si sta trattando il rinnovo di contratto.

L’attaccante attualmente guadagna 2,5 milioni fino al 2021, Milik ha chiesto 4 milioni mentre il Napoli gliene offre 3 per firmare fino al 2024, anche se entrambi le parte possono venirsi incontro per un accordo di 3,5 milioni all’anno.