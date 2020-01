CorrSport su Lobotka: “A Castel Volturno filtra ottimismo, fissata la data per la fumata bianca…”

Filtra ottimismo da Castel Volturno in merito al buon esito della trattativa col Celta Vigo per Stanislav Lobotka, obiettivo numero uno per il mercato di gennaio. E’ quanto rivela l’edizione oierna de Il Corriere dello Sport, secondo il quale i due milioni che ballano tra domanda e offerta verrano colmati ben presto.

Il Napoli ha offerto 3 milioni subito e 15 per l’obbligo di riscatto, con gli spagnoli che continuano a chiederne 20; bisognerà attendere un po’ per limare la distanza ma circola sensazione che in casa Napoli restino calmi avvertendo la fumata bianca vicina, che dovrebbe arrivare a giorni. Il quotidiano scrive “Lobotka arriva con la befana”, per far capire la vicinanza alla chiusura dell’affare.