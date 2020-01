Secondo quanto riportato da Sky UK, il Napoli sarebbe seriamente intenzionato di avviare i contatti con Jan Vertonghen, difensore 32enne in scadenza con il Tottenham. Per il portale britannico gli azzurri vedono nel centrale belga il perfetto sostituto di Kalidou Koulibaly, molto vicino ad un addio nella finestra di calciomercato estiva. Non si esclude, però, un probabile riavvicinamento tra gli Spurs e il calciatore per il rinnovo contrattuale. Seguiranno aggiornamenti.