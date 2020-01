Lobotka, arriva la stretta azzurra: lo slovacco vuole il Napoli ma c’è un ostacolo

Il Napoli è ormai in pressing finale per strappare al Celta Vigo il giovane centrocampista slovacco che tanto farebbe comodo al sistema di gioco richiesto da Gattuso.

A sottolinearlo è Sportmediaset, dalla cui redazione si sostiene ci sia ancora un’incongruenza tra i due club per quanto riguarda il cartellino: gli azzurri offrono 18 milioni più bonus, gli spagnoli ne vogliono 23.

Tuttavia, qualora dovesse sbocciare l’intesa tra i club, non ci vorrebbe molto a convincere il calciatore a vestire la maglia azzurra: Lobotka è pronto al grande salto ed ha già accettato il quadriennale da due milioni propostogli da Giuntoli.