“Accuerdo inminente por Lobotka” cosi il Mundo Deportivo, tramite il suo portale ufficiale, annuncia che la trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Stanislav Lobotka è in dirittura d’arrivo. Prestito oneroso a 3 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 17 per giugno. Nelle prossime ore, come scrive il quotidiano spagnolo, Cristiano Giuntoli volerà in Spagna per chiudere l’affare.