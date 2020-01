La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per portare il centrocampista slovacco all’ombra del Vesuvio sembrerebbe ormai in procinto di concludersi. A generare qualche speranza in più è proprio un indizio social degli ultimi secondi: il calciatore ha iniziato a seguire il profilo ufficiale instagram della S.S.C. Napoli ed ha, contemporaneamente, tolto come immagine del profilo quella che lo ritraeva con la casacca del Celta.