CDS – Mercato invernale, da Lobotka a Koutris: le ultime sulle trattative del Napoli

Il Napoli si guarda intorno, per il mercato di gennaio. L’arrivo di Gattuso ha cambiato quelli che sono gli obiettivi azzurri, che, in primis, cercano un centrocampista da regalare al tecnico. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo nome resta quello di Lobotka, per il quale il club partenopeo, ha stretto i tempi per portarlo in azzurro: c’è stato il vertice a Madrid, tra il Napoli e il Celta Vigo, che chiede 20 milioni di euro, ma per De Laurentiis sono sufficienti 18 milioni di euro.

Il club azzurro ha fatto un sondaggio anche per Koutris dell’Olympiacos Pireo, mentre Amrabat e Kumbulla sono obiettivi per l’estate.

Per quanto riguarda i giocatori azzurri, Allan sta già trattando il rinnovo con il club, mentre per Koulibaly ci sono richieste dalla Premier, ma le cifre non soddisfano il presidente azzurro.