La trattativa fra Sofyan Amrabat e il Napoli, salvo colpi di scena, dovrebbe concludersi positivamente. Il 3 gennaio, fra gli agenti del centrocampista marocchino e il Napoli, ci sarà un incontro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione: contratto fino al 2024 a 1,8 milioni di euro a stagione per il giocatore; al Verona 15 milioni più 1 di bonus. A scriverlo è il giornalista Nicolò Schira con un post sul proprio profilo Twitter. Trasferimento che avverrà in estate. Il post: