SKY – Terminato l’incontro per Lobotka: parti vicine alla chiusura, i dettagli

Oggi pomeriggio, a Madrid, come riportato dai colleghi di Sky Sport, è andato in scena un incontro tra la dirigenza del Napoli e quella del Celta Vigo per raggiungere un’intesa e definire il passaggio di Stanislav Lobotka in azzurro.

Il Napoli forte dell’accordo con il calciatore ha proposto un’offerta al club spagnolo di circa 18 milioni raggiungibili mediante bonus a drinte dei 20 fissi richiesti da quest’ultimo.

Le due società sembrano essersi accordate ed ora per la chiusura dell’operazione si stanno limando gli ultimi dettagli anche sul contratto del calciatore: un quinquiennale da 1.8 milioni di euro.