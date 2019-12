Lobotka stacanovista: è inamovibile! Numeri impressionanti da quando gioca al Celta

Stanislav Lobotka è il nome del momento nel mercato del Napoli. Ecco quanto si legge sul sito di Sky Sport: “Lo slovacco del Celta Vigo è diventato il primo obiettivo per il centrocampo dopo le difficoltà avute con Torreira. Il giocatore, che ha parlato con il connazionale Hamsik, è già pronto in caso di intesa fra club. Gli azzurri presenteranno una prima offerta da 15 milioni più bonus. Sul calciatore c’è anche il Milan.

Arrivato nel 2016 al Celta Vigo dal Nordsjaelland, Lobotka è diventato presto una pedina fondamentale per gli spagnoli. 41 presenze totali nella stagione 2017/2018, 32 l’anno scorso (quando ha dovuto fare i conti con dei problemi alla caviglia) e 17 da agosto ad oggi. Su 18 gare a cui ha preso parte in campionato, è rimasto in panchina solo in un’occasione (lo scorso 8 dicembre nella sconfitta contro il Leganes)”.