GDS: “Il Real punta a Fabian Ruiz, svelate le cifre dell’affare”

In vista del prossimo calciomercato estivo il Real Madrid punta su Fabian Ruiz: la società madrilena infatti è pronta ad investire 70 milioni di euro per lo spagnolo.

Il centrocampista, come ricorda la Gazzetta dello Sport, ha un contratto in scadenza nel 2023 e del possibile rinnovo non se n’è mai parlato, anche perché il giocatore non sta rendendo al massimo delle sue potenzialità.