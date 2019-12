Gazzetta – Torreira bloccato, ora si punta Lobotka: i dettagli

Il Napoli, con il cambio panchina in casa Arsenal, è stato costretto a rinunciare a Lucas Torreira, primo obiettivo per il mercato di gennaio. Ora, la società azzurra, punterà tutto su Stanislav Lobotka. Il Napoli lo valuta 30 milioni di euro e l’intenzione di ADL è chiedere un prestito con obbligo di riscatto: 3 milioni subito, e i restanti 27 a giugno. Il centrocampista del Celta Vigo piace molto a Gattuso, ora è lui in pole per la cabina di regia azzurra. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.