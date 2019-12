Gazzetta – “Ghoulam in partenza: l’algerino ha un timore”

La Gazzetta dello Sport fa un punto sulle possibili cessioni del Napoli in vista di questo calciomercato: oltre a Mertens e Callejon, dati per partenti, anche Faouzi Ghoulam avrebbe chiesto la cessione.

Infatti l’algerino, che con Ancelotti ha trovato pochissimo spazio, ha il timore di non giocare con Gattuso.

Il suo agente Jorge Mendes sarebbe quindi in contatto con il Marsiglia.