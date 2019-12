CdS – Lobotka-Napoli, intesa vicina col Celta: ADL punta ad uno sconto

Bloccato Lucas Torreira, il Napoli, per regalare il tanto atteso centrocampista a Gennaro Gattuso, punterà tutto su Stanislav Lobotka. Il centrocampista in forza al Celta Vigo ha una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro, ma gli spagnoli potrebbero accontentarsi di meno. La voglia dello slovacco di crescere e aumentare il suo livello, pare abbia convinto il Celta a fare uno sconto al Napoli: si discute su una base di 30 milioni di euro, anche se ADL punta a scendere sui 25 divisi fra 5 di prestito oneroso e 20 di riscatto obbligatorio. Le parti sono vicine all’accordo, e nei prossimi giorni si incontreranno in Spagna per discuterne nuovamente. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.